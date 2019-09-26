В рамках нацпроектов финансирование пересадки органов в Татарстане увеличили почти на 6 млн рублей

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Руководство Республики Татарстан в 2019 году дополнительно выделило 5 млн 860 тыс. рублей на трансплантацию органов в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

В 2019 году на базе Республиканской клинической больницы выполнено восемь эффективных пересадок печени, 31 — почек.

На сегодняшний день на листе ожидания по пересадке печени состоит 34 жителя республики. Стоимость одной трансплантации печени составляет 1 млн 426 тыс. рублей.

Своевременная успешная трансплантация органов позволяет увеличить продолжительность жизни пациента до 15 — 20 лет.

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