(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Известный телеведущий и журналист Владимир Познер дал эксклюзивное интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

В беседе с Кузьминым Познер рассказал, какой Республика Татарстан видится из столицы, выразил свое отношение к прошедшим выборам, порассуждал о гомофобии в стране и сексуальных скандалах в Голливуде, а также поделился, почему не снимает фильм о России.

Интервью с Владимиром Познером выйдет на сайте sntat.ru завтра, 28 сентября. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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