Волонтеры Бугульмы помогут настроить «цифру» и после отключения аналогового телевещания

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). 14 октября этого года в Татарстане состоится полномасштабный переход на цифровое телевещание. В связи с этим отключат аналоговое эфирное телевещание, пишет «Бугульминская газета».



Откладывать процедуру, которую в республике перенесли с 3 июня на 14 октября, больше не станут. Бугульминцы, не подготовившиеся к нововведениям, не смогут смотреть бесплатные каналы. А таких граждан в районе достаточно – об этом свидетельствуют звонки в центр волонтеров по переходу на цифровое ТВ. По состоянию на 25 сентября ими обслужено 64 жителя.



Сегодня разобраться с тонкостями цифрового вещания в районе помогают 15 добровольцев. Все они прошли обучение у специалистов лениногорского филиала радиотелевизионного центра Татарстана и имеют специальные удостоверения. Ребята уже достаточно набрались опыта и настраивают оборудование в среднем за 15 минут.



Куратор центра волонтеров Константин Круглов предположил, что местные жители будут обращаться и после отключения аналогового эфирного телевещания.



«После 14 октября ждем основной поток звонков. Задать вопросы можно по телефону 8 (85594) 4-67-75», – уточнил он.

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