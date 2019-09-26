Делегаты из Турции осмотрели в Нижнекамске парки, школы, мечеть, МФЦ и библиотеку

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Делегация Союза муниципалитетов тюркского мира (TDBB) побывала на экскурсии в Нижнекамске. Гостей сопровождал мэр города Айдар Метшин, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



TDBB появился в 2003 году в Турции, его цель – решение проблем местного самоуправления в международном формате, сохранение культурного наследия, сотрудничество в социальной и культурной сферах. В союз входит более 1150 муниципалитетов из множества стран.



Турецкие гости побывали на уроке иностранного языка в школе «Норма 36», которая открылась в 2017 году. Образовательное учреждение посещают более 1100 учеников, среди них семь первых классов. Гости заглянули в спортивный зал и проверили свою физическую форму.





Глава Нижнекамска рассказал, что на территории школы работает уличная многофункциональная площадка. Ее используют не только школьники, но и воспитанники детсада, а также жители соседних микрорайонов. На прощание турецким гостям дети подарили пряничные домики в форме 36-й школы.



Далее делегация осмотрела центральный парк «Семья», Соборную мечеть и приняла участие в намазе. Примечательно, что в Соборной мечети установлены люстры, привезенные из Турции.





Особую важность для глав муниципалитетов составило знакомство с многофункциональном центром. В Турции местная власть сейчас оказывает услуги только своих территорий, а в нижнекамский МФЦ – местные, региональные и федеральные услуги ведомств.



Гости заглянули в центральную библиотеку имени Тукая и детскую библиотеку «Апуш». В фонде оказались стихотворения Габдуллы Тукая, переведенные на турецкий язык. Сюрпризом стала книга, посвященная муниципалитету Зейтинбурну (Стамбул). Мэр Зейтинбурну принимал участие в составлении этой книги.

Изюминкой для гостей стала и специальная подсветка на телевышке – сооружение иллюминировали цветами национальных флагов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители турецкого Мармариса оценили open-air фестиваль, организованный при участии жителей Нижнекамска.

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