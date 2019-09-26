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Татар-информ

27 сентября 2019, 06:24

Общество

В Камских Полянах завершается строительство экопарка с прудом, ельником и скалодромом

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Общество

В Камских Полянах завершается строительство экопарка с прудом, ельником и скалодромом

Фото: e-nkama.ru

Экопарк станет центром культурной жизни моногорода и главным местом отдыха жителей Камских Полян.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В поселке Камские Поляны почти достроили вторую очередь экопарка. На первый этап в 2018 году из казны республики было выделено 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В экопарке готово основание искусственного водоема, построено здание кафе, рядом с прудом установлена детская площадка и беседка, выложен тротуар из брусчатки разных цветов и дорожек из террасной доски, установлены скамейки, современное освещение и видеонаблюдение.



В текущем году на строительство второй очереди было выделено еще 10 млн рублей. Сейчас строители выполняют работы по укреплению пруда, устанавливают пешеходный мост через водоем. На территории парка посеяли газонную траву, вдоль тротуаров высадили 150 саженцев ели и оформили клумбы с цветами.



Во вторую очередь строительства также включили спортивные зоны для всех возрастов. Для детей установили игровой комплекс с горками по рельефу и мини-скалодромом.



Экопарк станет центром культурной жизни моногорода и главным местом отдыха камполянцев. Здесь планируется установить большую искусственную ель – с зимним и летним вариантами украшения.



Благодаря программе по обновлению общественных пространств на территории Камских Полян появились сразу несколько современных зон отдыха – среди них Парк Победы, набережная «Мандарин», сквер «Молодежный».

 

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