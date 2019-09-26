В Верхнеуслонской гимназии на уроках труда школьники используют 3D-принтеры и квадрокоптеры

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Верхнеуслонской гимназии открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», пишет «Волжская новь».



На базе нового центра будут реализованы новые образовательные программы по «Технологии», «Информатике», «ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-технической базой, а также программ дополнительного образования по IT-технологиям, медиа творчеству, шахматам, проектной и внеурочной деятельности, а также социокультурным мероприятиям.





По предмету «Информатика» гимназия получит новые компьютеры и интерактивные комплексы. Навыки оказания первой медпомощи будут отрабатываться в зоне «Основы безопасности жизнедеятельности» при помощи современных тренажеров-манекенов.



Предмет «Технология» включит 3D-моделирование, компьютерное черчение, технологию цифрового пространства. Предметная область будет оснащена 3D-принтерами, квадрокоптерами и другими гаджетами.





Заниматься по дополнительным общеобразовательным программам во внеурочное время смогут не менее 70% школьников.



Директор заведения Камиль Сулейманов отметил, что работа «Центра роста» расширит возможности для получения качественного современного образования.





«Как практика показывает, информация, преподнесенная человеку в готовом виде, усваивается на 50%, а то, в чем он принимал непосредственное участие – на 90%», – сказал Камиль Абдуллаевич.

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