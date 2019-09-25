В Пестречинском районе подготовлены 28 единиц техники для уборки снега

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). На совещании в Пестречинском районе обсудили подготовку дорог к изменениям погодных условий в связи с переходом на зимний период. На сегодняшний день подготовлены 28 единиц техники, пишет газета «Вперед».

Заместитель начальника дорожной службы Булат Ганеев сообщил, что при образовании больших снежных валов, будут привлечены еще два погрузчика с большими тракторами, которые также используются и для работы на федеральной трассе.

На случай экстренного выпадения осадков в районе предусмотрен план «Буран». На помощь будет привлечена дополнительная техника большегрузов.

С вопросами и пожеланиями от жителей района выступил заместитель руководителя исполкома Рамиль Шайхутдинов. Пестречинцы просят установить дополнительные дорожные знаки, пешеходный переход, лежачие полицейские. Все проблемы были разобраны и взяты на рассмотрение.

Так, в ближайшем будущем для безопасности пешеходов и водителей будут обозначены пешеходные переходы на новых зонах и установлены необходимые ограничители скорости.

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