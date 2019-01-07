«Нефтехимик» проиграл дома по буллитам китайскому «Куньлуню»

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом домашнем матче очередной серии нижнекамский «Нефтехимик» уступил китайскому «Куньлуню» со счетом 3:4 по буллитам, не сумев удержать преимущество.

Напомним, что в последней встрече в Челябинске с «Трактором» нижнекамцы одержали победу с минимальным счетом 2:1. Так что сегодня на родном льду «Нефтехимик» начал встречу с китайским «Куньлунем» с хорошим настроением, но пропустил шайбу в свои ворота всего через 170 секунд после начала матча. Лукас Локхарт на пятачке четко замкнул передачу из-за ворот, 0:1. Однако тут же гости удалились и были за это образцово наказаны. Хозяева реализовали большинство за каких-то 22 секунды. Павел Куликов первым оказался на добивании, 1:1.

Словно испугавшись столь результативного начала встречи, во втором периоде соперники обошлись без заброшенных шайб. Но едва начался третий период, как хозяева во второй раз за вечер реализовали большинство, благо играли в формате «пять на три». Богатырским щелчком в касание забил капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук, 2:1.

Ключевым моментом стала середина периода, когда с интервалом в 75 секунд гости дважды добились успеха — Брэндон Ип забил в ходе контратаки с пятачка, 2:2. А затем Эндрю Миллер с добивания вывел «Куньлунь» вперед, 2:3. Не прошло и двух минут, как нижнекамцы вновь восстановили статус-кво. Опять же с добивания Павел Порядин сделал счет 3:3.

В овертайме забить никому не удалось, так что победитель встречи определился в серии буллитов. Штрафные броски в итоге лучше исполнили гости.

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — «Куньлунь» (Пекин, Китай) — 3:4 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1). Шайбы забросили: Куликов (4), Захарчук (42), Порядин (53) — Локхарт (3), Ип (50), Миллер (52). Штраф: 2-6.

В следующем туре 28 сентября «Нефтехимик» сыграет дома с минским «Динамо». После 11 туров в активе нижнекамцев стало 10 очков.

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