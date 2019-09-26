«Планета добра» и «Единая Россия» совместно провели в Елабуге «урок доброты»

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В средней школе № 5 Елабуги состоялся «урок доброты». Необычное занятие было организовано в рамках проекта «России важен каждый ребенок» партии «Единая Россия».

Как сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР», занятие вместе провели члены региональной общественной организации молодежи и детей-инвалидов «Планета добра» и представители местного отделения партии. Организации сотрудничают с 2009 года.

Учащимся рассказали о героических поступках их ровесников с ограниченными физическими возможностями и о проектах в области инклюзии. Кроме того, дети-инвалиды подготовили для них концерт.

«Школьники в начале встречи отнеслись к гостям несколько настороженно. Но по завершении мы видели, с каким уважением они смотрят на своих сверстников <…>», – заметила главный специалист Елабужского местного отделения «Единой России» Наталья Сыромятникова. При этом она заверила, что подобные уроки состоятся и в других школах города.

Появившаяся десять лет назад в Елабуге по инициативе Тансылу Хуснуллиной и родителей особенных детей организация «Планета добра» сейчас объединяет более 300 ребят. Ее участники занимаются творчеством, спортом и туризмом, участвуют и побеждают в конкурсах различных уровней.

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