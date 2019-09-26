Скауты Татарстана смогут отметить Всемирный день туризма на озере Изумрудное

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Скаутов Казани и Татарстана приглашают на озеро Изумрудное отметить Всемирный день туризма, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов столицы РТ.

Принять участие в преодолении испытаний школьники смогут 29 сентября. Их будут ждать велоэстафета, подъем по параллельным веревкам, проход через навесную переправу, горизонтальную лестницу, 3D-паутинку, гать, подъем на жумаре, проход по качающимся бревнам и петлям, демонстрация навыков разведения костра и установки палатки. Для победителей соревнований предусмотрены дипломы и памятные подарки.

Стать участниками состязаний смогут ученики классов с первого по седьмой «в составе команд из четырех человек со взрослым сопровождающим», отмечают организаторы. Скауты будут разбиты на три возрастные категории: младшую (с семи до девяти лет), среднюю (10-11 лет) и старшую (12-13 лет). Присоединиться к соревнующимся смогут и молодые семьи с детьми до 11 лет.

Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрировать команду можно по ссылке. На правый рукав нужно будет прикрепить эмблему команды. Также понадобятся медицинские справки о допуске к соревнованиям, заверенные подписью школьного врача и печатью школы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Госкомитет РТ по туризму запускает флешмоб по случаю Всемирного дня туризма.

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