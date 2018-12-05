«Рубин» обратился к болельщикам за поддержкой

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Удручающие результаты казанского «Рубина» заставили руководство футбольного клуба обратиться с официальным заявлением к поклонникам команды. Футболисты из столицы Татарстана проиграли четыре игры подряд в чемпионате России и одну игру в Кубке страны с общей разницей забитых и пропущенных мячей 3:18.

«Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов. Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта», – говорится в заявлении, которое было опубликовано сегодня вечером на официальном сайте казанского клуба и в соцсетях «Рубина».

В клубе признают, что прошедший месяц получился крайне неприятным для команды и что это несомненно отразилось и на эмоциональном состоянии ее фанатов. Особенно это ощутимо на фоне неожиданного успешного старта клуба в начале сезона, который сопровождался смелой игрой казанцев.

Тогда свою симпатию к игре «Рубина» обозначили не только многие болельщики и представители СМИ, но и некоторые специалисты, например, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Тот после победы своего клуба над «Рубином» (1:0) в рамках матча 5-го тура чемпионата России дождался наставника казанцев Романа Шаронова у гостевой раздевалок, чтобы лично сказать ему: «То, что вы делаете, – очень круто! Я хочу, чтобы у вас всё получилось, буду за вас переживать».

Сейчас же, по словам руководства казанского клуба, команде необходима поддержка именно своих болельщиков. «Мы уверены, что вместе преодолеем непростой этап и станем сильнее», – подчеркивается в заявлении клуба.

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