WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

26 сентября 2019, 20:06

Экономика и финансыОбщество

Лучших молодых предпринимателей России определят в Татарстане

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Экономика и финансыОбщество

Лучших молодых предпринимателей России определят в Татарстане

В ноябре финал всероссийского конкурса состоится в Казани.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В ноябре этого года в Казани пройдет финал всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2019». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

При этом заявки на региональный этап конкурса принимаются до 30 сентября, а его результаты станут известны 2 октября. Лучшие татарстанские предприниматели представят республику на федеральном уровне.

Принять участие в конкурсе могут молодые бизнесмены в возрасте от 14 до 30 лет. Он организован по восьми номинациям, среди которых – «Интернет предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля» и «Сфера услуг».

«Для участия нужно заполнить анкету на сайте: molpred-116.ru и отправить на почту info.mpr2019rt@mail.ru до 30 сентября», – отмечается в сообщении ведомства.

Организуют мероприятие Федеральное агентство по делам молодежи и Российский центр содействия молодежному предпринимательству. 

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