Фарид Мухаметшин встретил в аэропорту Казани главу законодательной власти Китая

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Сегодня Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин встретил в Международном аэропорту «Казань» прибывшую в республику с рабочим визитом китайскую делегацию во главе с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Завтра в рамках программы пребывания делегация КНР посетит Казанский вертолетный завод и Казанский федеральный университет, побывает в Казанском Кремле и Национальном музее РТ.

«Запланирована встреча делегации с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым», – отмечается в сообщении.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей фактически возглавляет законодательную ветвь власти в этой стране. Помимо него, в состав делегации входят Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, а также многие руководители комитетов парламента Китая и ответственных работников Правительства КНР.

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