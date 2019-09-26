Бизнес-омбудсмен РФ: Экономика России не готова к «четырехдневке»

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). На данный момент экономика России не готова к переходу на сокращенную рабочую неделю. Об этом заявил журналистам уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает РИА Новости.

«Страна к этому не готова, чтобы вводить четырехдневную рабочую неделю, нужно иметь такую же производительность труда и даже выше, [чем у] стран, которые сегодня могут сокращать рабочую неделю», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Экономика должна развиваться, а для этого «нужно постепенно наращивать производительность труда», добавил при этом Титов.

Ранее о возможности введения в России четырехдневной рабочей недели заявил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. При этом Татарстан не готов переходить на «четырехдневку» без глубокого анализа инициативы, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ» со ссылкой на слова официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой.

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