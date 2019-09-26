Футболист «Рубина» вызван в молодежную сборную России

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Защитник казанского «Рубина» Данил Степанов вызван в молодежную сборную России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Игрок команды из столицы Татарстана примет участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2021 года с молодежными сборными Польши и Эстонии.

Встречи состоятся 11 и 15 октября – в Екатеринбурге и Пярну соответственно.

Старший тренер молодежной национальной команды Михаил Галактионов отметил, что матч с поляками, которые на сегодняшний день занимают первое место в группе, станет «важной и определяющей игрой со стратегической точки зрения по распределению мест в турнирной таблице». Серьезно готовятся россияне и ко встрече с эстонцами, заверил специалист.

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