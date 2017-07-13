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Татар-информ

26 сентября 2019, 18:50

Экономика и финансыОбщество

Эксперты: В долгосрочной перспективе в Казани выгоднее взять ипотеку, чем снимать квартиру

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Экономика и финансыОбщество

Эксперты: В долгосрочной перспективе в Казани выгоднее взять ипотеку, чем снимать квартиру

Фото: архив

После выплаты ипотеки владелец квартиры в столице Татарстана получит выгоду в размере 380 тыс. рублей.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В Казани по сравнению с другими российскими городами-миллионниками наиболее выгодно приобрести квартиру в ипотеку, а не снимать ее. К такому выводу пришли аналитики компании «Росбанк Дом».

По словам специалистов, в Казани средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 3,1 млн рублей, тогда как ее аренда обойдется в 16 тыс. рублей ежемесячно. В случае приобретения квартиры в ипотеку на 18 лет дополнительная выгода после завершения выплат составит 380 тыс. рублей. При этом ежемесячный платеж будет составлять 25 тыс. рублей.

Эксперты опирались на данные Росстата, Банка России, «Дом.РФ», а также «Домофонда». Они смоделировали два сценария: в первом случае квартира покупалась в ипотеку, во втором – квартира снималась, а сэкономленные деньги клались на банковский счет. Оказалось, что только в Москве гораздо выгоднее снимать квартиру, нежели брать ипотеку.

Впрочем, аналитики предупредили, что ипотека окажется выгоднее аренды только при безостановочном росте цен на недвижимость в течение 18 лет. «Это пока трудно представить для России <…>», – признали они.

Представители же «Дом.РФ» уточнили, что покупка квартиры в ипотеку будет выгоднее лишь в том случае, если плата за аренду составляет не меньше половины ежемесячного платежа.

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