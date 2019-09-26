В РТ агрофирма «Кубня» выплатила передовикам жатвы более пяти млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Сельскохозяйственное предприятие Кайбицкого района ООО «АФ «Кубня» полностью погасило долг на общую сумму 5,3 млн рублей перед 431 работником. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — сказано в сообщении.

Интересно, что на предприятии, задолжавшем своим сотрудникам 5,3 млн рублей, трудится передовик жатвы-2019 Альберт Лазарев. Ранее «Татар-информ» сообщало, что сельский труженик на комбайне «Класс Мега» намолотил 10 тыс. 376 ц зерна. За это он был премирован Минсельхозом РТ в конце августа.

Кроме того, в очередной раз долги своим сотрудникам выплатило осуществляющее свою деятельность в сфере распределения воды для питьевых и промышленных нужд ООО «Водоканал» Агрызского района. 8 работников получили в общей сложности 108 тыс. руб. А в Набережных Челнах строительная организация «Строй-Металл» выплатила 2 млн рублей 87 работникам.



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