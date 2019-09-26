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Татар-информ

26 сентября 2019, 17:54

Общество

Ведущие юристы Татарстана дадут бесплатную консультацию в приемной Дмитрия Медведева в Казани

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Общество

Ведущие юристы Татарстана дадут бесплатную консультацию в приемной Дмитрия Медведева в Казани

«Единая Россия» проведет в Татарстане День бесплатной юридической помощи населению.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Сотрудники Минюста Татарстана, аппарата Конституционного суда РТ, отделения Пенсионного фонда по РТ и других госструктур 2 октября бесплатно проконсультируют татарстанцев в общественной приемной Премьер-министра РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Бесплатные юридические услуги будут оказаны и в других общественных приемных партии, сообщает информационный центр Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

 

«Во всех общественных приемных партии консультации для обратившихся граждан республики будут проводить судебные приставы, адвокаты, нотариусы, специалисты пенсионного фонда и бюро технической инвентаризации», – отмечается в сообщении информационного центра.

В частности, в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева на вопросы посетителей ответят замначальника Управления ФССП по РТ Елена Степанова, глава аппарата Конституционного суда Татарстана Анас Нуриев, а также заместители министра юстиции республики Айнур Галимов и Мухаррям Ибятов.

В этот же день в приемной председателя «Единой России» будут дежурить начальник отдела соцзащиты Минтруда РТ в Авистроительном и Ново-Савиновском районах Казани Наталья Гришанова, заместитель генерального директора АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан» Гульнара Беглова и и. о. заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Гюльсина Сабирова.

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