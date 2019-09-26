Житель Казани помог экологам найти большую свалку в центре города

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Сваленные на площади в 320 кв. метров на улице Хади Такташа в Казани резиновые покрышки, старую мебель и прочий бытовой хлам помог обнаружить экологам неравнодушный местный житель. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«На территории старых гаражей по улице Хади Такташа образовалась свалка. Такое сообщение поступило в адрес Министерства экологии и природных ресурсов РТ. В ходе обследования экологи зафиксировали отходы производства и потребления на площади 320 кв. метров, объем бытового хлама составил 75 кубометров», – сказано в сообщении.

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе отходов производства и потребления влечет за собой административную ответственность. Согласно ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ, административный штраф для юридических лиц за такое нарушение составляет до 250 тыс. рублей.

Экологи направили запрос в Управление Росреестра РТ, чтобы определить собственника земельного участка, на котором находятся гаражи.

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