Нижнекамцы спели в Турции хиты татарской эстрады, Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В турецком городе Мармарис состоялся второй день Фестиваля теплых объятий. Событие реализуется в рамках побратимских связей между Нижнекамском и Мармарисом. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Накануне артисты из Татарстана провели большой концерт и кулинарный фестиваль в Турции, и местные жители тепло встречали татарстанцев.



Куратор реализации побратимского соглашения Ольга Курдюкова рассказала, что в городе Ичмелер они представили новую программу, и на концерт специально из Мармариса приехали поклонники – те, кто был на первом дне фестиваля.



Концерт начался с выступлений прославленного хореографического коллектива «Нардуган» и певицы Эльвиры Гиматдиновой – к ним на сцену вышел трехлетний местный житель, по происхождению – крымско-татарских кровей, и они вместе исполнили песню.



Кроме татарской эстрады, в Турции прозвучали хиты Аллы Пугачевой, Стаса Михайлова и других звезд российской эстрады.



«Песни "Лети, душа" и "Любовь, похожая на сон" пели большой семьей Нижнекамск – Мармарис», – поделилась Ольга Курдюкова.



Во время концерта к артистам подходили жители разных городов России, отдыхающие на побережье, и просили приехать к ним с концертом.

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