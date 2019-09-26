Госкомитет РТ по туризму запускает флешмоб «Мои любимые места в Татарстане»

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Госкомитет РТ по туризму завтра, 27 сентября, запустит флешмоб «Мои любимые места в Татарстане». Ведомство приглашает жителей республики присоединиться к нему.

Приуроченная ко Всемирному дню туризма акция будет организована в социальных сетях Facebook и Instagram. «Хочется немного света любви и добра, а также еще раз напомнить всем какая прекрасная наша республика!» – отмечают организаторы мероприятия.

Желающие принять участие в флешмобе нужно будет рассказать о своем любимом уголке Татарстана, пригласить его посетить и передать эстафету трем друзьям или знакомым.

Татарстанцам предлагают снять на видео рассказ о любимом месте и разместить в Instagram’е его или же серию фото либо видео с кратким сообщением о нем. Среди предлагаемых хэштегов – #VisitTatarstan, #местовТатарстане, #расскажиоТатарстане и #любимыйТатарстан.

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