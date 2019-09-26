В Казани 26 «автобабаев» соревновались в конкурсе водительского мастерства

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В Казани прошел восьмой конкурс водительского мастерства «Автобабай», посвященный Дню пожилых людей, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В конкурсе для водителей приняли участие 28 жителей столицы Татарстана в возрасте т 60 до 77 лет. Мероприятие организованно Госавтоинспекцией Казани при участии Всероссийского сообщества автомобилистов с целью формирования у граждан дорожно-транспортной культуры», — прокомментировали в ГИБДД.

По условиям конкурса водители, достигшие 60-летнего возраста, соревновались в двух дисциплинах. В теоретическом этапе участники продемонстрировали знания ПДД на время, в практическом – мастерство скоростного маневрирования на специальной площадке.

На первом этапе лучшее время показал 77-летний Эдьфак Мифтахов, решивший задания без ошибок за лучшее время. Во время вождения отличился 62-летний Георгий Максимов, который финишировал за полторы минуты, набрав всего 10 штрафных секунд.

Победителям соревнований вручили дипломы, кубки и специальные призы – видеорегистраторы, навигаторы и парктроники.

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