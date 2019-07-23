«Очистные сооружения станут украшением»: в 2020 году в Алексеевском на Каме введут новый объект

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Новые очистные сооружения будут введены в эксплуатацию в татарстанском поселке Алексеевское в 2020 году. Работы на объекте ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Общий объем финансирования составляет 148 млн рублей.

«Алексеевское – быстро растущий населенный пункт, который находится рядом с Казанью. Мощностей старых очистных сооружений здесь не хватает. Поэтому потребовалось строительство новых очистных сооружений с применением новых технологий. Качество очистки хозяйственно-бытовых стоков в Волгу теперь будет выше», – сообщил журналистам в ходе осмотра объекта начальник Управления экономики и инвестиционной деятельности Министерства экологии и природных ресурсов РТ Тагир Валиев.

Согласно его словам, сейчас проект находится на начальном этапе реализации – ведутся работы по строительству двух корпусов, где будут в дальнейшем располагаться очистные сооружения. Строительно-монтажные работы завершатся в этом году, далее рабочие приступят к монтажу очистного оборудования и к пусконаладке.

«Ввод объекта запланирован на следующий год, к июню. Целью регионального проекта “Оздоровление Волги на территории Татарстана“ является сокращение к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу. За счет применения на биологических очистных сооружениях новых технологий очистки на объекте в Алексеевском объем отводимых стоков сократится на 438 тыс. куб. метров в год», – отметил представитель Минэкологии РТ.

Заместитель руководителя исполкома Алексеевского района по инфраструктурному развитию Анатолий Абакумов добавил, что в поселке сейчас живут 12 тыс. человек. Первые очистные сооружения здесь были построены в 2001 году, когда здесь насчитывалось 9 тыс. жителей. За короткий срок население выросло на 3 тыс. человек. Строительство очистных сооружений рассчитано на развитие населенного пункта в перспективе.

«Очистные сооружения типовые, они уже применяются нашими соседями из Лаишевского района. Они состоят из двух корпусов, каждый корпус рассчитан на прием 600 куб. метров воды в сутки. Сброс очищенных вод производим в Каму глубинным способом, который останется. Наша главная цель – сделать воду, которая окружает наш поселок, экологически чистой. Здесь неподалеку на озере живет семья лебедей. Мы хотим не наносить вред природе, а еще – чтобы очистные сооружения помимо выполнения своей основной функции украшали поселок. Их панели будут голубого цвета с зеленой вставкой, ведь мы живем в Татарстане», – сказал Абакумов.

Старые очистные сооружения были рассчитаны изначально на 300 куб. метров, но впоследствии их мощность была увеличена до 600 куб. метров в сутки. В настоящее время они с очисткой уже не справляются. Как только новые очистные сооружения начнут работу, старые будут закрыты.

Руководитель проекта по реконструкции биологических очистных сооружений Руслан Бикулов добавил, что на сегодняшний день на объекте задействованы 15 рабочих и монтажников, а еще 30 человек занимаются изготовлением дополнительных металлоконструкций на производстве. «Работы идут строго по графику. Мы находимся в постоянном контакте с исполкомом», – заверил он.

В текущем году в Татарстане в рамках нацпроекта «Экология» планируется реконструировать девять очистных сооружений. На сегодняшний день по шести объектам, согласованным Минстроем России и Минэкономразвития России, заключены государственные контракты на проведение работ. Сооружения расположены в Казани, Тетюшах, Заинске, Елабуге, селе Красный Бор Агрызского района и поселке Алексеевское. Работы уже ведутся в Казани, селе Красный Бор, поселке Алексеевское, Тетюшах и Заинске. Общая стоимость работ составляет 485,7 млн рублей. Подрядчиком выступает АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ».

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