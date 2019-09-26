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Татар-информ

26 сентября 2019, 17:16

Общество

В Гидрометцентре РФ рассказали, каким погодным приметам можно доверять

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Общество

В Гидрометцентре РФ рассказали, каким погодным приметам можно доверять

Роман Вильфанд посоветовал больше доверять прогнозам специалистов, чем народной мудрости.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Специалисты Гидрометцентра РФ рассказали, каким погодным приметам можно верить, информирует ТАСС.

Так, синоптики изучили все известные в России народные мудрости, связанные с погодой, и установили, что доверять можно только двум из них.

«Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования», — отметил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 

Первая из них — это красное солнце во время захода, которое действительно говорит о том, что следующий день выдастся погожим. Бледное солнце же, наоборот, предсказывает дожди и непогоду. 

Метеоролог объяснил, разные оттенки солнца перед закатом имеют научное объяснение — они зависят от наличия или отсутствия фронтального раздела, разделяющего воздушные массы, что создает такой оптический эффект.

Вторая примета — птицы, летающие низко над землей, что в народе обозначает приближение дождя. Научное объяснение достаточно простое — у мошкары, за которой охотятся ласточки, перед дождем намокают крылья, и птицы в погоне за ними вынуждены снижаться.

«Остальные приметы не работают», — подвел итог Вильфанд и посоветовал россиянам доверять прогнозам специалистов, а не народной мудрости. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 27 сентября в Татарстане прогнозируются дожди и мокрый снег.

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