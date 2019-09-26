В День пожилых людей представители трех ведомств Татарстана проведут в МФЦ бесплатные консультации

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В Международный день пожилых людей представители сразу трех ведомств Татарстана проведут в многофункциональных центрах бесплатные консультации. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Ведущие специалисты республиканского Пенсионного фонда, налоговой службы, Министерства труда, занятости и социальной защиты помогут разобраться в вопросах назначения, перерасчета пенсий, выплаты социальных пособий и субсидий, условиях выбора объектов для льготного налогообложения, предоставления льгот на имущественный, земельный, транспортный налоги», – говорится в сообщении.

Кроме того, пожилым людям помогут освоить электронные сервисы, с помощью которых они смогут производить расчеты или запрашивать необходимые сведения.

Консультационные пункты будут открыты в пяти офисах Казани – Зареченском, Ново-Савиновском, Московском, Советском, Юдинском, а также в центральных офисах «Мои документы» в Набережных Челнах и Нижнекамске.

Акция пройдет 1 октября с 9 до 14 часов.

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