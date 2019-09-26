(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Жителя Альметьевска арестовали на десять суток за неуплату 330 тысяч рублей алиментов, сообщил ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Антон Курчаков.

«Исполнительное производство было возбуждено в 2016 году. 43-летний гражданин официально не трудоустроен. Мужчина перечислял супруге алименты незначительными суммами, несопоставимыми с основной суммой задолженности», — рассказал Курчаков.

Мужчину доставили в городской отдел судебных приставов, где в отношении неплательщика составили административный протокол за неуплату алиментов.

Мировой судья отправил должника под административный арест на 10 суток.

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