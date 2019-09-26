В Набережных Челнах на аллее Женственности посадят 75 саженцев яблонь

(Набережные Челны, 26 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах появится аллея Женственности, на которой посадят 75 яблонь. Об этом сообщили организаторы акции.

И хотя Всемирный женский день отмечается в марте, ряду ценностей следует уделять внимание в любое время года, убеждены инициаторы закладки аллеи – ТОС «Центральный Седьмой комплекс».

«Это будет не просто посадка деревьев, а настоящий праздник, посвященный символу женской силы», – отметили в совете.

Каждый желающий поучаствовать в акции может заказать саженцы заранее. Пока предполагается, что на бульваре 60 лет Октября высадят 75 яблонь.

Помимо земельных работ, здесь пройдут мастер-классы по визажу, прическе и другим направлениям. Конкурсы и розыгрыши придадут встрече динамику, а завершится праздник чаепитием с традиционными для осени яблочными пирогами.

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