Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в Татарстане

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 27 сентября, на территории большинства районов Республики Татарстан прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, информирует пресс-служба Гидрометцентра РТ.

В Казани ожидается облачная погода с прояснениями, а также юго-западный умеренный ветер. Температуры воздуха в ночное время суток составят +1..+3 градуса, в дневное — +7..+9 градусов.

На территории республики же ночью и утром возможно образование гололедицы, небольшие осадки. Прогнозируется западный, юго-западный умеренный ветер. Ночью столбики термометров опустятся до −1..+4 градусов, днем ожидается +5..+10 градусов.

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