Жаркое, горбуша и котлеты: в казанской школе родители ознакомились с обновлённым меню

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В казанском многопрофильном лицее № 186 провели семейный пикник. В рамках мероприятия родители и дети ознакомились с обновлённым меню столовой, узнали о принципах организации школьного питания, а также продегустировали новые блюда.

«Это новая школа, которая открылась в этом году. Я считаю, что этим детям очень повезло, так как в школе и столовой установлено современное оборудование. Изюминка заключается в том, что здесь есть две линии раздачи, что позволяет детям своевременно и быстро питаться», — рассказала заместитель генерального директора по организации питания Департамента продовольствия и социального питания Казани Алла Агапова.

Для улучшения качества питания департамент изменил меню — в него включили те блюда, которые были отобраны учениками и родителями по результатам подобных дегустаций.

В обновлённом меню появились такие блюда, как грудка куриная по-французски, фрикасе из индейки, мясо по-татарски с черносливом, запечённые картофельные дольки, картофель с брокколи и другими овощами.

«Департамент нам привозит полуфабрикаты, например, котлеты и сырники, остальное мы готовим сами. Дети как правило любят макароны с сосисками либо с котлетами, не любят же они обычно рыбу, но мы их просим, чтобы они ели хотя бы половину», — заведующая столовой Радиля Хасаншина.

По просьбам родителей в меню введено горячее питание в двух вариантах с более низкой стоимостью — 45 рублей. Оно включает в себя второе блюдо или первое блюдо с выпечкой.

«Это совместная идея — проведение такого мероприятие. Все это делается для того, чтобы родители видели, чем питаются их дети, и такая возможность в нашей школе предоставляется ежедневно. Каждый родитель может прийти и попробовать еду, которую мы готовим», — отметил директор лицея Азит Замалдинов.

Во всех городских школах родители могут в любое время продегустировать школьное меню и оставить о нем отзыв в журнале родительского контроля.

Пикники пройдут в сентябре и октябре в 10 крупнейших школах Казани — в номерах 112, 80, 182, 87, 85, 71, 186, 114, 180 и 144.

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