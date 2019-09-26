В Татарстане изменится порядок следования пригородного поезда Албаба – Казань

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Порядок движения пригородного поезда сообщением Албаба – Казань будет изменен с 27 сентября по 3 октября, сообщили в пригородной пассажирской компании «Содружество».

Со станции Албаба электричка отправится в 6.30 и до станции Новое Аракчино будет следовать действующим расписанием. «Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования», – отмечается в сообщении.

В Казань поезд прибудет на пять минут позже – в 8.30.

Изменение расписания поезда № 6362 вызвано ремонтными работами на перегоне Велетьма – Родяково Горьковской железной дороги.

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