В Татарстане изменится порядок следования пригородного поезда Албаба – Казань

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Порядок движения пригородного поезда сообщением Албаба – Казань будет изменен с 27 сентября по 3 октября, сообщили в пригородной пассажирской компании «Содружество».
Со станции Албаба электричка отправится в 6.30 и до станции Новое Аракчино будет следовать действующим расписанием. «Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования», – отмечается в сообщении.
В Казань поезд прибудет на пять минут позже – в 8.30.
Изменение расписания поезда № 6362 вызвано ремонтными работами на перегоне Велетьма – Родяково Горьковской железной дороги.