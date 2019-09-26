WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

26 сентября 2019, 16:40

Экономика и финансы

При поддержке Альфа-Банка открылась третья очередь производственного комплекса «Грибная радуга»

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Экономика и финансы

При поддержке Альфа-Банка открылась третья очередь производственного комплекса «Грибная радуга»

Предприятие в результате расширения комплекса рассчитывает занять более одной пятой российского рынка.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). При поддержке Альфа-Банка в Курской области завершено строительство третьей очереди тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов. Мощность предприятия «Грибная радуга» выросла в два раза – до 17 тыс. тонн продукции в год. В настоящее время это самый крупный объект по производству культивируемых шампиньонов в России. В результате расширения комплекса «Грибная радуга» рассчитывает занять более 20% российского рынка.

Альфа-Банк предоставил 2 млрд рублей сроком на восемь лет для строительства третьей очереди производства «Грибной радуги». Совокупный объем выделенного финансирования (с учетом первой и второй очереди) составляет примерно 4 млрд рублей.

«Мы рады, что “Грибная радуга“ развивается успешно, и готовы поддержать дальнейшее расширение этого высокотехнологичного импортозамещающего производства. На текущий момент с учредителями компании достигнута договоренность о сотрудничестве при строительстве четвертой очереди предприятия», – подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

«Мы благодарим Альфа-Банк за финансовую поддержку. Ввод нашего предприятия в 2017 году стал возможен благодаря программе Минсельхоза, по которой Альфа-Банк предоставил нам льготное кредитование. Реализация третьей очереди позволила “Грибной радуге“ выйти на новый уровень экономической эффективности за счет перехода на новую двухволновую технологию и увеличения урожайности», – заявил в ходе церемонии открытия совладелец компании Олег Логвинов.

Как отметил совладелец «Грибной радуги», возможность развития собственного грибного производства в РФ появилась после введения продовольственного эмбарго в 2014 году. До этого времени промышленное производство шампиньонов в России обеспечивало лишь незначительную часть общего объема их потребления (по состоянию на 2013 год – 8%). Потребности рынка удовлетворялись в основном за счет поставок из-за рубежа, главным образом из Польши.
Запуск первой очереди «Грибной радуги» мощностью 4 тыс. тонн шампиньонов в год состоялся летом 2017 года. По итогам введения второй очереди в 2018 году производственная мощность компании удвоилась и достигла 8 тыс. тонн. Продукция «Грибной радуги» поставляется практически по всей территории России (от Санкт-Петербурга до Иркутска).

ООО «Грибная радуга» является вертикально интегрированной структурой и осуществляет полный цикл производства: от производства компоста и покровной почвы до выращивания грибов и реализации продукции. Компания зарегистрирована в 2015 году в Курске. Принадлежит Александру Удодову (75%) и Олегу Логвинову (25%).

Альфа-Банк основан в 1990 году. Является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. 

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