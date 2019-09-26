Помощник детского омбудсмена РТ рассказала, сколько времени дети могут без вреда проводить в Сети

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Дети в зависимости от своего возраста могут проводить в Интернете от 30 минут до двух часов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сегодня на Дне психологической помощи в Казани рассказала помощник уполномоченного по правам ребенка в РТ Эльвира Башлай.

«Если родители будут знать возможные угрозы, которые несет в себе интернет-пространство, то они приложат максимальные усилия, чтобы их ребенок проводил минимальное время в Сети. Есть временные ограничения, поскольку Интернет сильно влияет на психологическое самочувствие детей», – отметила собеседница агентства.

«Если ребенок проводит много времени в играх, то они влияют на его эмоции. Агрессивные игры формируют агрессивное поведение и эмоциональное возбуждение. Если игры связаны с военной тематикой, то ребенок может испытывать напряжение, стресс и страх», – уверена она.

По мнению Башлай, в дошкольный период детям можно проводить за компьютером в Сети не более 30 минут, в начальной школе – не более часа, а в старших классах – не более двух часов в день.

«Если ребенок использует Интернет в учебных целях, это одно, а если в других, то это может нанести большой психический вред здоровью, при этом страдает эмоционально-волевая сфера. Это эмоции агрессии, возбуждения, страха и тревоги. Ребенок может долго находиться в таком эмоциональном состоянии, отсюда очень много пограничных расстройств», – добавила помощник детского омбудсмена.

День психологической помощи был организован сегодня в Казани в аппарате уполномоченного по правам ребенка в РТ. В этом году он проводится во второй раз. Впервые бесплатные консультации с психологами по «детским» вопросам были организованы для жителей Татарстана 6 июня. Сегодня на прием записались 24 человека – в два раза больше, чем тремя месяцами ранее. Психологическую помощь взрослым и детям оказали четыре казанских психолога.

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