Победителей трех журналистских конкурсов наградили в «Татмедиа»

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Победителей сразу трех республиканских журналистских конкурсов – на лучшее освещение темы межэтнических и межконфессиональных отношений, на лучшее освещение антиэкстремистской тематики и на лучшее освещение патриотического воспитания – наградили в Казани.

Церемония награждения прошла в здании АО «Татмедиа». Участие в ней приняли начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин, начальник отдела пресс-службы МВД по РТ Ирина Нижельская, заместитель председателя совета Ассамблеи народов Татарстана и руководитель исполкома ассамблеи Николай Владимиров, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев и его заместитель Ильдар Миргалимов.

В конкурсе на лучшее освещение антиэкстремистской тематики в номинации «Лучший телесюжет (телепередача) и радиосюжет (радиопередача)» первое место завоевала Инна Данилова, журналист ГТРК «Татарстан». Второй стала Лейсан Газизова – корреспондент информационного центра «Актаныш-информ» – филиала АО «Татмедиа», а третье место досталось АО «Телерадиокомпания “Новый Век“».

Среди печатных СМИ победителем конкурса стала редакция газеты «Элмэт таннары» – филиала АО «Татмедиа». Второе и третье места заняли соответственно Алсу Спиридонова, редактор отдела газеты «Нократ» (филиала АО «Татмедиа»), и Ильшат Вагизов, корреспондент газеты «Мензеля» (также филиала АО «Татмедиа»).

В номинации же «Лучшая публикация в интернет-СМИ, социальных сетях по антиэкстремистской тематике» победителем стал корреспондент портала KazanFirst Ильнур Ярхамов. Второе место заняла редактор отдела криминала и происшествий ИА «Татар-информ» – филиала АО «Татмедиа» Светлана Белова. Третье место досталось электронной газете Islam today, которую выпускает ИД «Хузур».

В конкурсе на лучшее освещение темы межэтнических и межконфессиональных отношений в номинации «Лучший телесюжет (телепередача) и/или радиосюжет (радиопередача)» первое место присуждено «Радио Татарстана» ГТРК «Татарстан», второе место заняла корреспондент программы «7 дней» телерадиокомпании «ТНВ» Ильзира Юзаева, а третье досталось ведущему «Болгар радиосы», также входящего в «ТНВ», Фаилю Гимадову.

Среди печатных СМИ первое место за лучшее освещение темы межэтнических и межконфессиональных отношений досталось редакции журнала «Казань» – филиала АО «Татмедиа», второе – ГБУ РТ «Редакция газеты Ватаным Татарстан“». Третье место разделили авторский коллектив газеты «Волжские зори» и редакция газеты «Туган як» («Нижнекамск-информа»), оба издания являются филиалами АО «Татмедиа».

В категории «Лучшая публикация в Интернет-СМИ, социальных сетях по теме межэтнических и межконфессиональных отношений» победила электронная газета Islam today, которую выпускает ИД «Хузур». Второе место досталось корреспонденту «Заинск-информа» – филиала АО «Татмедиа» Ксении Мироновой.

Победителем же республиканского конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания стала редакция газеты «Хезмәт даны». Второе место заняла телекомпания «Альметьевск ТВ».

Всего на республиканский конкурс на лучшее освещение темы межэтнических и межконфессиональных отношений поступило 60 заявок и 680 работ по сравнению с 59 заявками и 595 работами в прошлом году, а на конкурс по освещению антиэкстремистской тематики – 33 заявки и 289 работ по сравнению с 24 заявками и 210 работами. На конкурс «Патриот России» поступило 29 заявок и 527 работ.

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