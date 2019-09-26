Источник в МЧС: Шашлыки на балконах жарить запретили, но курить можно

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Изменения в правилах противопожарного режима не коснулись людей, курящих на балконах, сообщил ИА «Татар-информ» источник в МЧС Татарстана.

Сегодня СМИ распространили информацию о том, что одна из новых поправок в правила пожарной безопасности предусматривает запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях, что якобы распространяется на зажигалки и спички и, как следствие, под запретом оказывается курение.

Источник в МЧС отметил, что речь идет о разведении костров на балконах.

«Отныне на лоджиях нельзя будет готовить пищу на открытом огне, к примеру, жарить шашлыки, а также разводить открытое пламя – зажигать свечи. О курении речь не идет, так как сигарета не горит, а тлеет», — пояснил источник агентства.

С постановлением о внесении изменений в правила противопожарного режима, подписанным главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

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