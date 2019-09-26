Жители Казани и Ижевска соберут «Корзину доброты» ко Дню пожилого человека

(Каазнь, 26 сентября, «Татар-информ»). Фонд продовольствия «Русь» 1 октября проводит сбор продовольственной помощи в рамках федеральной благотворительной акции «Корзина доброты», приуроченной ко Дню пожилого человека.

Помочь одиноким пожилым людям можно будет во всех магазинах «Пятерочка», расположенных в Казани и Ижевске. Всего в акции участвуют 336 магазинов. Продовольственный марафон «Корзина доброты» проводится совместно с Х5 Retail Group. Принять участие в акции и помочь нуждающимся пенсионерам может любой желающий, 1 октября купив продукты длительного хранения ― макароны, крупы, чай, сладкое, ― в магазинах «Пятёрочка» и оставив их в специальной корзине в закассовой зоне магазина.

«С приходом осени особенно остро ощущается состояние одиночества. Развозя продуктовые наборы, волонтеры смогут не только порадовать одиноких пожилых вкусностями, но и поздравить пенсионеров с Днем пожилого человека, смогут пообщаться с ними, ведь среди жителей глубинки есть те, кто месяцами находится в одиночестве, не имея возможности даже выйти из дома», — комментирует начало акции «Корзина доброты» Юлия Назарова, руководитель Фонда продовольствия «Русь».

Фонд продовольствия «Русь» — это всероссийская благотворительная организация, первый в стране «банк еды». Оказывает продовольственную и непродовольственную помощь социально незащищенным категориям населения по всей России. Фонд был основан в 2012 году.

Фонд собирает товарные пожертвования (продукты питания и товары первой необходимости) от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от населения в рамках продовольственных марафонов в магазинах и акции «Продукты в глубинку», а также денежные пожертвования от населения на закупку продовольствия в рамках всероссийского добровольческого проекта «Народный обед». Распределение помощи Фонд организует через социальные службы, приходы Русской Православной Церкви и частные некоммерческие организации по всей России.

С 2016 года совместно с Уполномоченным по правам ребенка Фонд реализует федеральную программу помощи семьям с детьми «Продукты в помощь маме». Каждый месяц помощь от Фонда получают 150 тысяч нуждающихся в разных регионах страны.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.