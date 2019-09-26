На двух участках трассы Казань – Буинск – Ульяновск после ремонта появятся 287 новых дорожных знаков

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане завершается капремонт двух участков автодороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск протяженностью 25 км. Для безопасности дорожного движения на участках установят более 28 км барьерного ограждения, 287 дорожных знаков и нанесут разметку термопластиком, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Капитальный ремонт ведется на участках трассы от 40-го км по 50-й км и от 50-го км до 66-го км, проходящих через Верхнеуслонский, Камско-Устьинский и Апастовский районы республики.

«Устранили неровности и другие дефекты покрытия, усилили дорожную одежду и уложили двухслойное покрытие. Верхний слой дорожного покрытия выполнен из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Специалисты также отремонтировали 17 водопропускных труб, для отвода дождевой воды установили лотки из бетона и более 9 км водосбросов вдоль кромки проезжей части. В охранной зоне рек Меминка и Сухая Улема планируется установить шесть очистных сооружений.

На автобусных остановках возле населенных пунктов Малые Кокузы, Шонгуты и на примыкании к селу Большие Кокузы построят линии электроосвещения. Автономные осветительные комплексы установят на остановках возле населенных пунктов Большие Меми, Майдан и Патрикеево.

На капитальный ремонт из средств федерального бюджета выделено более 1 млрд рублей. Работы на участке 50-й км – 66-й км планируется завершить на год раньше – в декабре 2019-го.

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