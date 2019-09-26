(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). На учениях НАК в Казани обезвредили захватившего автобус террориста-смертника, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в РТ.

«По сценарию условный террорист захватил рейсовый автобус с пассажирами и выдвинул ряд требований. Сотрудникам спецслужб удалось убедить его сдаться без причинения вреда заложникам. Одновременно на территории поблизости был захвачен сообщник преступника, который наблюдал за ситуацией с беспилотника», — рассказали в НАК.

Как отметили в оперативном штабе, главной целью мероприятия стала отработка взаимодействия с территориальными структурами органов исполнительной власти, экстренными и специальными службами.

В учениях участвовали сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, МЧС, Министерства здравоохранения, Росгвардии и ФСИН России.

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