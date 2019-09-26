WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

26 сентября 2019, 16:52

Политика

Альфия Когогина: Законопроект о горячем питании младших учеников ждут в каждой школе

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Политика

Альфия Когогина: Законопроект о горячем питании младших учеников ждут в каждой школе

Депутат Госдумы РФ от Татарстана поддержала законопроект об обязательном горячем питании для учеников младших классов.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В Госдуму РФ внесен законопроект об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Документ предполагает внесение поправок в федеральные законы «Об образовании в РФ» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

По словам депутата Госдумы РФ от Татарстана Альфии Когогиной, законодательная инициатива уже поддержана всеми фракциями нижней палаты парламента. «В моем одномандатном округе эту новеллу ждут в каждой школе. Сегодня далеко не все дети едят горячее в школах, многие берут с собой перекус. В структуре выявленных заболеваний среди детей первое место занимают болезни органов пищеварения», – сказала Когогина.

Как отметила депутат, предлагаемые изменения в законодательстве направлены на сохранение здоровья школьников, обеспечение их полезным и разнообразным питанием.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту поясняется, что в школах планируется ввести одноразовое бесплатное горячее питание для учеников, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. Источником финансирования будут бюджеты регионов, которым на эти цели могут предоставляться субсидии из федерального бюджета.

Законопроектом вводится понятие «здоровое питание», устанавливаются особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей, уточняются понятия качества пищевой продукции, характеристики безопасности и пищевой ценности.

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