В Казани обсудят актуальные проблемы самозанятых и бизнесменов

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Казанские самозанятые и бизнесмены обсудят свои проблемы и пути их решения с представителями контрольно-надзорных ведомств, информирует АНО «Центр поддержки самозанятых».

Обсуждению в формате круглых столов подвергнутся вопросы из пяти сфер: «Культура и образование», «Медицинские услуги и спорт», «ИТ-технологии», «строительство», а также «Кулинария и рукоделие».

В рамках каждой секции самозанятые и бизнесмены получат возможность встретиться со специалистами данной сферы и обсудить интересующие их вопросы. Так, во встрече примут участие представители Минобрнауки, Минкульта, Минздрава, Минсвязи и Роспотребназдора Татарстана, Госкомитета по туризму, представители строительных компаний, банков и др.

Мероприятие состоится 3 октября в Казани в IT-парке в коворкинге «Точка кипения» в 10.00. Адрес места проведения: улица Петербургская, дом 52.

Заявки для участия можно подать до 1 октября по телефону: +7(965)585-81-81.

«Встреча пройдет при поддержке Совета по предпринимательству Республики Татарстан, организатор — АНО „Центр поддержки самозанятых“», — отмечается в сообщении.

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