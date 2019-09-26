WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

26 сентября 2019, 15:22

Здоровье и среда

Более 1 млн деревьев в год сажают в Татарстане благодаря отчислениям «Татнефти» от продаж топлива

Рекомендуем

Здоровье и среда

Более 1 млн деревьев в год сажают в Татарстане благодаря отчислениям «Татнефти» от продаж топлива

Фото: Пресс-служба Татнефти

Для восстановления лесов по инициативе «Татнефти» заказывают клонированные деревья, которые не страдают в засухи и меньше подвержены заболеваниям.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Более 8 млн саженцев высажено в Татарстане с 2013 года благодаря отчислениям «Татнефти» от продаж бензина и дизтоплива на фирменных автозаправках. Новыми деревьями засажено уже свыше 4,6 тыс. гектаров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

«С каждого проданного литра бензина или дизтоплива компания ”Татнефть” направляет 2,7 копейки на реализацию акции “Лес от АЗС”», – сообщили в пресс-службе. Проект «Татнефти» реализуется с 2013 года, и он позволяет ежегодно высаживать в Татарстане более 1 млн саженцев.

Как ранее сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, для корпоративной программы заказываются клонированные деревья, которые не страдают в засухи и менее подвержены грибковым заболеваниям. «Мы высаживаем не только деревья, но и кустарники: калину, черемуху…» – отметил генеральный директор.

За годы реализации проекта в Татарстане вырос не только целый лес, но и большой плодовый сад интенсивного типа на площади 50 га с капельным орошением. Его посадили около села Верхняя Мактама в Альметьевском районе РТ. Здесь на каждом гектаре неиспользованных земель появилось по 800 штук низкорослых яблонь, специально выведенных в НИИ города Мичуринска. Неприхотливые деревья отличаются высокой плодородностью, а подведенное к каждому деревцу капельное орошение помогает созреванию урожаев.

Реализуя крупные инвестиционные проекты, «Татнефть» традиционно придерживается трех ключевых приоритетов – обеспечение высокого уровня промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Целевые показатели компании – снижение техногенной нагрузки на природную среду до уровня потенциала самовосстановления экосистем. По итогам 2018 года на обеспечение экологической безопасности компанией «Татнефть» было направлено более 11 млрд рублей, при этом все экологические программы сохранены и в текущем году.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Елабуга получит 783 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений по федеральной программе
Новости дня
15:36
В Казани для всех пригородных поездов отменят остановку на 787-м км

Ближайшими станциями для посадки пассажиров являются Левченко и Юдино.

15:22
Более 1 млн деревьев в год сажают в Татарстане благодаря отчислениям «Татнефти» от продаж топлива

Для восстановления лесов по инициативе «Татнефти» заказывают клонированные деревья, которые не страдают в засухи и меньше подвержены заболеваниям.

15:12
Лилия Галимова: Крытые манежи дадут Татарстану возможность готовить профессиональных футболистов

В ежегодном послании Госсовету РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил построить в республике четыре футбольных манежа.

15:08
Китайская компания планирует производить на территории «Алабуги» 200 тыс. тонн аммиака в год

Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical намерена вложить в производство химической продукции в Татарстане 400 млн долларов США.

15:03
Пенсионный фонд предупреждает казанцев о мошенниках, распространяющих на сайте бесплатные лекарства

Аферисты вводят пенсионеров в заблуждение, распространяя рекламу препарата, который якобы положен им по решению Госдумы.

15:00
«Мы верили в успех каждого из вас»: Минниханов наградил победителей и призеров WorldSkills Kazan

Участникам церемонии вручили денежные премии и ценные призы.

14:51
Полгода исправительных работ дали алиментщику из Вернеуслонского района за долг в 165 тысяч рублей

36-летний мужчина в течение года уклонялся от уплаты средств на содержание двоих детей.

14:40
ВСК улучшила свои позиции рейтинге 500 крупнейших компаний
14:40
«Всегда будут лучшими из лучших»: Бурганов вручил благодарственные письма победителям WorldSkills

Глава Минобрнауки РТ встретился с участниками 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству от Татарстана.

14:37
Замглавы Росреестра по РТ отправили под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий

Следователь ходатайствовала о взятии Зайдуллиной под стражу, так как ее обвиняют в тяжком преступлении.

14:31
Под суд пойдет полицейский, который не довез до психушки челнинца, и тот надругался над племянницей

Участковый уполномоченный отдела полиции № 1 «Автозаводский» не доставил челнинца с опасным диагнозом для принудительного лечения в ПНД.

14:30
Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «ИКС 5 ФИНАНС» объемом 10 млрд рублей

Компания планирует использовать привлеченные денежные средства на финансирование текущих расходов.

14:19
Прокуратура Татарстана добилась, чтобы девочку-инвалида обеспечили жизненно необходимым лекарством

Семилетней девочке отказали в выдаче препарата и надзорное ведомство отправилось в суд, чтобы защитить ее права.

14:12
Мэрия Казани: Масштабное отключение воды не скажется на подаче тепла

В пятницу, 27 сентября, на 30 часов частично отключат водоснабжение Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов города.

14:01
Спасатели помогли мальчику, который оказался заперт на балконе пятиэтажки в Набережных Челнах

При помощи автолестницы сотрудники МЧС поднялись на балкон, вскрыли дверь и впустили ребенка в квартиру.

13:57
В Казани юная автоледи на «Мерседесе» сбила на «зебре» девушку-подростка, пешеход в больнице

Наезд на 17-летнюю девушку произошел накануне около полудня напротив дома № 17 по улице Мавлютова.

13:50
Татарстан и Чувашия ради упрощения кадастрового учета согласуют границы

Фактически территории регионов-соседей останутся неизменными.

13:41
Водитель казанского автобуса № 31 помог мужчине, который упал в обморок в салоне транспорта

Экипаж автобуса посадил пассажира на сиденье, открыл двери транспорта и вызвал медиков «скорой».

13:37
МВД РТ опровергло, что болельщиков «Спартака» во время матча с «КАМАЗом» закрывали в «клетку»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что болельщиков московской команды запускали в огороженный железной сеткой сектор, который запирали на ключ.

13:28
«Очень удачно сюда вписался»: Марат Ахметов представил нового руководителя Апастовского района

Главой муниципалитета стал замруководителя Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана Равиль Хисамутдинов.

13:24
ХК «Динамо-Казань» одержал победу в полуфинале чемпионата России по хоккею на траве

В первом поединке казанцы обыграли «Динамо-Строитель» — 4:0.

13:18
Минниханов: Логистические проекты являются ключевыми в сотрудничестве с Казахстаном

Важную роль в сотрудничестве сторон играет транспортный коридор «Западный Китай — Западная Европа».

13:12
Российский футбольный союз изучит ситуацию по задержанию болельщиков «Спартака» на стадионе

Ранее в сети Интернет появилось видео, на котором видно, как перед матчем болельщиков заперли на ключ на гостевой трибуне стадиона «КАМАЗ».

13:06
На дне психологической помощи в Казани раздавали «таблетки» от детской интернет-зависимости

Казанские психологи рассказали, почему современные школьники страдают от интернет-зависимости и чрезмерного увлечения компьютерными играми.

12:56
Глава Федерации бокса РТ Игнатьев считает, что драки в екатеринбургском отеле «Хайят» не было

Во время чемпионата мира по боксу вечеринка представителей Федерации бокса России в караоке-баре отеля закончилась вмешательством бойцов Росгвардии.

События