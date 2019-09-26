Более 1 млн деревьев в год сажают в Татарстане благодаря отчислениям «Татнефти» от продаж топлива

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Более 8 млн саженцев высажено в Татарстане с 2013 года благодаря отчислениям «Татнефти» от продаж бензина и дизтоплива на фирменных автозаправках. Новыми деревьями засажено уже свыше 4,6 тыс. гектаров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

«С каждого проданного литра бензина или дизтоплива компания ”Татнефть” направляет 2,7 копейки на реализацию акции “Лес от АЗС”», – сообщили в пресс-службе. Проект «Татнефти» реализуется с 2013 года, и он позволяет ежегодно высаживать в Татарстане более 1 млн саженцев.

Как ранее сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, для корпоративной программы заказываются клонированные деревья, которые не страдают в засухи и менее подвержены грибковым заболеваниям. «Мы высаживаем не только деревья, но и кустарники: калину, черемуху…» – отметил генеральный директор.

За годы реализации проекта в Татарстане вырос не только целый лес, но и большой плодовый сад интенсивного типа на площади 50 га с капельным орошением. Его посадили около села Верхняя Мактама в Альметьевском районе РТ. Здесь на каждом гектаре неиспользованных земель появилось по 800 штук низкорослых яблонь, специально выведенных в НИИ города Мичуринска. Неприхотливые деревья отличаются высокой плодородностью, а подведенное к каждому деревцу капельное орошение помогает созреванию урожаев.

Реализуя крупные инвестиционные проекты, «Татнефть» традиционно придерживается трех ключевых приоритетов – обеспечение высокого уровня промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Целевые показатели компании – снижение техногенной нагрузки на природную среду до уровня потенциала самовосстановления экосистем. По итогам 2018 года на обеспечение экологической безопасности компанией «Татнефть» было направлено более 11 млрд рублей, при этом все экологические программы сохранены и в текущем году.

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