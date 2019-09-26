Лилия Галимова: Крытые манежи дадут Татарстану возможность готовить профессиональных футболистов

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Строительство крытых футбольных манежей в крупных городах Татарстана даст республике возможность готовить профессиональных игроков для футбольных команд России. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Проекты манежей сейчас разрабатываются. Я знаю, что изучается опыт Краснодарского края, где сильно развита футбольная школа, которая не просто тренирует детей, а позволяет воспитывать игроков для футбольного рынка. Этот проект будет рассчитан не только на проведение досуга, но и на воспитание футболистов», – сказала Галимова.

Выступая в среду с ежегодным посланием Госсовету РТ, Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу построить в республике сеть крытых футбольных манежей.

«После проведения в России в прошлом году чемпионата мира по футболу этот вид спорта набирает все большую популярность среди детей. С учетом короткого летнего сезона нами принято решение о строительстве четырех крытых футбольных манежей – два в Казани, по одному в Набережных Челнах и Нижнекамске. В каждом из них появятся спортивные школы», – сказал Минниханов.

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