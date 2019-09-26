Пенсионный фонд предупреждает казанцев о мошенниках, распространяющих на сайте бесплатные лекарства

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Пенсионный фонд предупреждает казанцев о мошенниках, распространяющих на зеркальном сайте организации бесплатные лекарства, сообщили в Управлении Пенсионного фонда РФ в Московском районе Казани.

«На сайте, очень похожем на сайт Пенсионного фонда РФ, размещена реклама препарата для лечения суставов. Мошенники уверяют, что Госдума приняла закон о бесплатной выдаче этого лекарства пенсионерам», — пишут в организации.

В информации значится, что якобы в августе был принят закон, обязующий фонд выделить квоту на льготный препарат, а инициатором решения стала некая Галина Стриженова, обозначенная как начальник управления Пенсионного фонда Казани.

«Отделение фонда обращает внимание, что фамилия начальника – вымышлена, как и все остальные сведения на ресурсе. Специалисты ПФР никогда не предлагают и не рекламируют никаких товаров», — отметил Управляющий ПФР по РТ Эдуарт Вафин.

В управлении обратились к татарстанцам с просьбой быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Сотрудники территориальных органов ПФР никогда не ходят по домам, предлагая оформить какие-либо документы, не просят для сверки номера СНИЛС и другие персональные данные, а также не занимаются распространением или рекламой каких-либо препаратов.

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