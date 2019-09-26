«Мы верили в успех каждого из вас»: Минниханов наградил победителей и призеров WorldSkills Kazan

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в чествовании победителей, призеров и экспертов 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Торжественная церемония прошла в Пушечном дворе Казанского Кремля.

«Мы верили в успех каждого из вас. Вы все большие молодцы. Участие в чемпионате — это старт вашей карьеры и новых побед. Несомненно, ваши знания и навыки будут востребованы в реальном секторе экономики, станут примером для молодых конкурсантов и в целом для молодежи, которые сегодня определяются в профессии. Высокие результаты чемпионата показывают, что мы на правильном пути», — сказал он.

Наследие WorldSkills несомненно еще долго будет работать на развитие кадрового потенциала республики, добавил Президент Татарстана.

На чемпионате участники из Татарстана чувствовали колоссальную поддержку от команды России, от РТ, друзей и близких, рассказал победитель в компетенции «Изготовление прототипов» Айдар Минеев. «Участие в WorldSkills — это крепкий фундамент для карьерного роста. Это очень здорово, что молодые профессионалы могут использовать накопленный опыт на производстве, — подчеркнул он. — Рустам Нургалиевич, хочу сказать, что организация чемпионата прошла на самом высоком уровне. Очень здорово, что вы, как руководитель, поддерживаете это движение».

Участникам церемонии вручили денежные премии и ценные призы. Также наград удостоились коллективы вузов, предприятий и организаций республики, внесших вклад в подготовку и проведение состязаний.

Для участия в чемпионате от Татарстана в национальную сборную было отобрано 15 конкурсантов, которые принимали участие в 14 компетенциях. Трое из них получили золотую, серебряную и бронзовую медали. Еще 8 конкурсантов получили медальоны за мастерство. Всего в состязаниях мирового чемпионата WorldSkills-2019 приняли участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязались в 56 компетенциях. Соревнования посетили 272 тыс. человек.

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