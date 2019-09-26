«В детстве решил пойти по стопам отца»: молодым сотрудникам рассказали о плюсах службы в Росгвардии

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Молодым росгвардейцам сегодня рассказали о славной истории казанского специального моторизованного полка Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

В преддверии 53-й годовщины образования войсковой части 5561 перед начинающими сотрудниками Управления вневедомственной охраны выступили ветераны.

«Ежедневно более двух сотен военнослужащих войсковой части 5561 несут службу по охране общественного порядка на станциях метрополитена, железнодорожных вокзалах, в речном порту, а также в трех районах города. Вы сталкиваетесь с ними ежедневно, и если у вас возникают какие-либо ситуации, то вы вполне можете к ним обратиться», – рассказал гостям заместитель командира войсковой части 5561 Роман Федосеенков.

Молодым сотрудникам провели экскурсию по музею части, рассказали об истории некоторых экспонатов, привезенных с чеченской войны – снарядов, патронов, ориентировок на главарей боевиков.

«Для себя еще с детства решил, что пойду по стопам отца. Он у меня пенсионер МВД, служил в советском батальоне. После армии я уже окончательно определился с военной службой. Родители мой выбор одобрили, поддержали. Первый мой опыт пришелся как раз чемпионат Worldskills, который проходил в Казани. Конечно, служба влечет за собой определенные трудности, но нас к этому готовят», – рассказал сотрудник вневедомственной охраны Руслан Осипов.

Из плюсов службы в Росгвардии выступающие отметили достойную зарплату, перспективу получить жилье, социальные гарантии и различные льготы, но главное – это быть достойным подвигов ветеранов.

«Служба в воинских частях Росгвардии – это хорошая школа жизни для мужчин. В основном сюда приходят ребята от 18 лет: либо после школы, либо после института. Парень попадает в мужской коллектив, у него закаляется характер, появляется самостоятельность, уверенность, формируются определенные жизненные ценности. Пройдя необходимую подготовку, он уже вправе решать, оставаться ему служить в Росгвардии, либо использовать полученные навыки в каких-то гражданских специальностях. Говоря иными словами, человек получает отличную физическую подготовку и высокую психологическую устойчивость», – рассказал сотрудник пресс-службы Управления Росгвардии по РТ Александр Титов.

Мероприятие, в первую очередь, призвано формировать у молодых сотрудников чувство патриотизма и верности служебному долгу.

«Конечно же, молодежь должна знать историю образования, организации, принцип подразделений, индивидуальные заслуги, чтобы уже у себя формировать тот положительный опыт, который пришел с годами, и в дальнейшем его развивать на благо государства», – отметил исполняющий обязанности заместителя начальника управления Росгвардии по РТ Александр Волков.

Узнать всю подробную информацию о службе в рядах Росгвардии можно в отделе кадров Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

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