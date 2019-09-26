Китайская компания планирует производить на территории «Алабуги» 200 тыс. тонн аммиака в год

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Китайская компания Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical планирует вложить в производство на территории особой экономической зоны «Алабуга» химической продукции и минеральных удобрений, включая 200 тыс. тонн аммиака в год, 400 млн долларов США. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Особое внимание Татарстан уделяет сотрудничеству с КНР в сфере промышленности. Для этого используется потенциал ключевых предприятий республики и привлекательные условия для инвесторов ОЭЗ “Алабуга“. На площадке последней идет активная работа с Тяньцзиньской зоной экономического развития», – отметила спикер.

На данный момент организовано взаимодействие с китайским производителем химической продукции и минеральных удобрений Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical, сообщила Галимова корреспонденту ИА «Татар-информ». Планируемая годовая мощность нового производства составит 80 тыс. тонн меламина, 200 тыс. тонн аммиака и 460 тыс. тонн карбамида.

«Объем инвестиций оценивается в 400 млн долларов, планируется создание 500 рабочих мест», – подытожила представитель Казанского Кремля.

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