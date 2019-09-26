WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

26 сентября 2019, 14:40

Экономика и финансы

ВСК улучшила свои позиции рейтинге 500 крупнейших компаний

Экономика и финансы

ВСК улучшила свои позиции рейтинге 500 крупнейших компаний

Среди российских компаний финансового сектора ВСК расположилась на 16 месте, переместившись на 5 строчек вверх.

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). По итогам 2018 года ВСК поднялась в рейтинге на 24 позиции и заняла 148 место по размеру выручки. Среди российских компаний финансового сектора ВСК расположилась на 16 месте, переместившись на 5 строчек вверх.  

По методологии РБК, выручка ВСК выросла на 36% в 2018 году и составила 95 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33% и превысила 8 млрд рублей. Активы ВСК, по данным консолидированной отчетности, выросли до 133 млрд рублей, капитал до 26,5 млрд рублей.   

Журнал РБК публикует ежегодный рейтинг крупнейших компаний России в пятый раз.

Основным показателем рейтинга, по которому производится ранжирование компании, является чистая выручка — выручка без НДС, акцизов и экспортных пошлин.  

Для страховых компаний показатель рассчитывается как сумма чистых заработанных страховых премий, чистого инвестиционного дохода, процентных доходов и комиссионных доходов от банковской деятельности (при наличии).  

Задачи рейтинга — определить крупнейшие российские компании с выявлением принадлежности по отраслям, а также определить тенденции в экономических процессах, происходящих в секторах российской экономики.  

Совокупная выручка компаний, вошедших в новую версию рейтинга, выросла на 18,2% по итогам 2018 года и составила 85,5 трлн рублей.  

САО «ВСК» Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.

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