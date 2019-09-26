На Кремлевской набережной казанцы присоединятся ко всероссийскому марафону в 10 тыс. шагов

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). В воскресенье, 29 сентября, жителей и гостей Казани приглашают присоединиться к марафону здоровья в 10 тыс. шагов, который состоится в рамках Всемирного дня сердца.

Праздник отмечается ежегодно 29 сентября при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Его цель – донести до людей опасность, связанную с распространением во всем мире сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно классификации физической активности здоровых людей, менее 5 тыс. шагов за день характеризуют образ жизни человека как «сидячий».

От 5 тыс. до 7,5 тыс. шагов в день без учета спорта и физических нагрузок считаются «малоэффективными». От 7,5 тыс. до 10 тыс. шагов в день (включая некоторые физические нагрузки или ходьбу) делают образ жизни «отчасти активным». 10 тыс. и более шагов в день характеризуют образ жизни как «активный».

Акция основана на рекомендациях ВОЗ проходить в день от 6 до 10 тыс. шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. Начало мероприятия на Кремлевской набережной запланировано на 9.30 утра.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.