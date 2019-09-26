«Всегда будут лучшими из лучших»: Бурганов вручил благодарственные письма победителям WorldSkills

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов сегодня в Казани встретился с победителями, призерами и экспертами мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019. На встрече вице-премьер Татарстана вручил благодарственные письма Минобрнауки республики.

Рафис Бурганов сообщил, что до начала встречи он принял участие в телемосте с Нижним Новгородом, где проходит отборочный тур на Международную выставку юных изобретателей, которая в следующем году состоится в Казани. «Там участвуют ваши друзья – победители национального чемпионата WorldSkills. Это те, кто продолжит ваше дело, – сказал министр собравшимся. – Желаю вам всегда занимать активную жизненную позицию. Есть еще много различных занятий, где вы сможете оттачивать свое мастерство. Не сидите на месте, развивайтесь и дальше».

В беседе с журналистами глава Минобрнауки РТ выразил уверенность в том, что победители и призеры WorldSkills Kazan 2019 «всегда будут лучшими из лучших». «Потому что у них есть стремление овладеть новыми технологиями, техникой. А то, что им дано природой, они сумели развить, стали замечены на мировом уровне. И где бы они потом ни работали, эти навыки будут служить всегда. Стандарты WorldSkills – самые высокие, и во всем мире они ценятся. В Татарстане уже около 3 тыс. студентов сдали демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. И мы будем развивать это направление», – подчеркнул он.

Благодарственные письма Министерства образования и науки РТ получили 26 участников 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, включая педагогов, которые подготовили конкурсантов, достигших высоких результатов в этом первенстве.

Лаборант Казанского колледжа технологии и дизайна Виктория Малецкова заняла первое место в компетенции «Цифровой модельер». Она призналась, что для нее участие в чемпионате такого уровня стало «получением новых навыков и опыта». «Для меня это большой профессиональный рост», – заметила девушка.

В Казани с 22 по 27 августа прошел 45-й мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019. В нем приняли участие 1354 молодых профессионала из 63 стран, которые состязались по 56 основным компетенциям, а также более 1,3 тыс. экспертов. По итогам соревнований национальная сборная России завоевала второе место в медальном зачете. Участники от Татарстана получили по одной золотой, серебряной и бронзовой медали и восемь медальонов за профессионализм.

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