Прокуратура Татарстана добилась, чтобы девочку-инвалида обеспечили жизненно необходимым лекарством

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура через суд добилась, чтобы семилетнюю девочку-инвалида обеспечили жизненно необходимым препаратом, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В 2013 году несовершеннолетней девочке поставили тяжелый диагноз. В течение четырех лет ребенку сделали несколько операций по удалению опухолей. Болезнь прогрессировала, излечить ее хирургическим вмешательством было невозможно, и консилиум врачей Минздрава РФ порекомендовал ребенку препарат «Рапамун» по жизненным показаниям, однако в региональном Минздраве девочке в обеспечении лекарством отказали», — рассказал Галиев.

Для защиты интересов девочки прокуратура обратилась в Вахитовский районный суд Казани, однако тот отклонил иск, в связи с чем надзорное ведомство обжаловало решение суда в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РТ отменила решение казанского суда и иск к Минздраву удовлетворила.

Благодаря принятым мерам девочке в Нижнекамске выписали первый рецепт на бесплатную выдачу необходимого лекарства, а Министерство здравоохранения, в свою очередь, обеспечило поступление и выдачу препарата в одной из аптек.

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