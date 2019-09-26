Спасатели помогли мальчику, который оказался заперт на балконе пятиэтажки в Набережных Челнах

(Казань, 26 сентября, «Татар-информ»). Спасатели помогли в Челнах мальчику, который оказался заперт на балконе пятиэтажки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о том, что на балконе одного из домов в поселке ГЭС оказался заперт шестилетний мальчик. В квартире находился еще один ребенок в возрасте двух лет. На место выехали спасатели ЗПСО №6 и пожарные ПЧ №72», — рассказали в МЧС.

При помощи автолестницы спасатели поднялись на балкон, открыли дверь и завели мальчика в квартиру, после чего вскрыли входную дверь и впустили внутрь врачей для осмотра ребенка.

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